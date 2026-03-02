Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Geldbörse geklaut + Motorradfahrer flüchtet nach Unfall + Abend endet für Mann im Polizeigewahrsam + Fenster aufgehebelt

Giessen (ots)

Wetzlar-Dutenhofen: Geldbörse geklaut

Am Samstagnachmittag (28. Februar) nutzte ein Dieb die Abwesenheit einer 87-jährigen Frau aus und entwendete ihre Geldbörse aus dem unverschlossenen Pkw. Dieser stand auf dem Globus-Parkplatz in der Industriestraße. Die Seniorin brachte nach ihrem Einkauf den Einkaufswagen zurück. Diese Zeit nutzte der Langfinger für den Diebstahl. Die Tat ereignete sich in dem Zeitraum von 15 Uhr bis 15.15 Uhr. Der Mann wird zwischen 60 und 70 Jahre alt, circa 170 cm groß, mit kräftiger Statur, mit Bart und grauen Haaren beschrieben. Er trug eine Jeans und eine blaue Jacke. Die Polizei sucht Zeugen, die den Diebstahl beobachteten und Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Wetzlar (06441) 9180 unter der Telefonnummer entgegen.

L3046 - Greifenstein-Odersberg: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem grauen Skoda und einem dunklen Motorrad am Freitag, 27. Februar 2026 gegen 11.45 Uhr, nahe Odersberg suchen die Ermittler der Herborner Polizei nach Zeugen. Weiterhin suchen sie nach dem beteiligten Motorradfahrer. Dieser hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne seine Personalien mit der Autofahrerin auszutauschen. Die 29-jährige Fahrerin war mit ihrem grauen Skoda Karoq auf der Landesstraße 3046 aus Richtung Beilstein kommend in Richtung Odersberg unterwegs. Der bislang unbekannte Motorradfahrer fuhr hinter ihr. Als die 29-Jährige im Kreuzungsbereich nach links auf die Landesstraße 3044 in Richtung Obershausen abbog, setzte der Motorradfahrer den Angaben der Autofahrerin zufolge zum Überholen an und kollidierte mit dem Skoda. Der Fahrer stürzte und rutschte über die Fahrbahn. Ein hinter ihm fahrender Biker half ihm anschließend auf und kümmerte sich gemeinsam mit ihm um das beschädigte Motorrad. Die 29-Jährige erkundigte sich unterdessen nach seinem Gesundheitszustand. Der Gestürzte signalisierte ihr mit einer Handbewegung, dass es ihm gut gehe. Anschließend setzte er sich auf sein Motorrad und fuhr in Richtung Odersberg davon. Den Schaden an dem Pkw beziffert die Polizei auf rund 7.000 Euro. Den Angaben zufolge trug der gestürzte Motorradfahrer einen dunklen Helm. Der zweite Biker war auf einem blauen Motorrad mit WZ-Kennzeichen unterwegs. Er hatte einen blauen Helm auf und wird auf etwa 45 Jahre geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher sowie seinem Begleiter geben können, werden gebeten sich bei der Herborner Polizei unter der Telefonnummer (02772) 47050 zu melden.

Dillenburg: Abend endet für Mann im Polizeigewahrsam

Für einen 49-Jährigen endete der Besuch in einer Dillenburger Gaststätte am Samstagabend (28. Februar) im Polizeigewahrsam. In dem Lokal in der Hauptstraße kam es zwischen dem 49 Jahre alten Mann und einem weiteren Gast zu Streitigkeiten. Nachdem alarmierte Polizeistreifen eintrafen, wollte der Mann zu Fuß die Örtlichkeit verlassen. Um seine Identität festzustellen, forderten die Beamten ihn auf, sich auszuweisen. Trotz mehrfacher Aufforderungen verweigerte er dies. Der offenbar stark alkoholisierte Mann verhielt sich gegenüber den Polizeibeamten aufbrausend. Als er gegen 23.30 Uhr eine Polizistin schlagen wollte, folgte die Festnahme des 49-Jährigen. Im weiteren Verlauf trat der Mann nach den Beamten. Es wurde niemand verletzt. Die Polizisten nahmen ihn mit auf Dienststelle, wo ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Anschließend wurde der Mann zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam untergebracht. Auf den 49 Jahre alten Mann kommen nun unter anderem Strafverfahren wegen des Verdachts des Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Dietzhölztal-Straßebersbach: Fenster aufgehebelt

Unbekannte brachen am Freitagabend (27. Februar) in der Zeit von 17.30 Uhr bis 21.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Über ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Sie erbeuteten Bargeld und verursachten einen Sachschaden von schätzungsweise 300 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 9070 zu kontaktieren.

