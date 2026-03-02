PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Erster Termin zur Fahrradcodierung in 2026

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Erster Termin zur Fahrradcodierung in 2026
  • Bild-Infos
  • Download

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Erster Termin zur Fahrradcodierung in 2026

Interessierte Bürgerinnen und Bürger erhalten am Freitag, 20.03.2026 die Möglichkeit ihre Fahrräder bei der Polizeistation Bad Vilbel codieren zu lassen. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 15:00 Uhr findet die kostenlose Aktion im Hof der Station im Riedweg 1 statt.

Zur besseren Planung und Koordination ist eine vorherige telefonische Anmeldung beim Bad Vilbeler Schutzmann vor Ort unter Tel.: 06101/5460-60 zwingend erforderlich. Die Anmeldung kann an Werktagen zu den normalen Bürozeiten erfolgen.

Bei der Fahrradcodierung wird durch die Polizisten eine Nummer in den Fahrradrahmen eingraviert. Dieser Code besteht aus der Kreiskennung (FB), einer Schlüsselzahl für die jeweilige Gemeinde und die Gemeindestraße, die Hausnummer sowie den Anfangsbuchstaben des Vor- und Zunamens. Anhand dieser Kennung ist das Fahrrad seinem jeweiligen Eigentümer zuzuordnen.

Gestohlene und/oder aufgefundene Fahrräder können so schnell an den Berechtigten zurückgegeben werden.

Zu beachten ist im Vorfeld der Fahrradcodierung:

   -	Anmeldung ist zwingend erforderlich.
   -	Bitte erscheinen Sie pünktlich zum Termin.
   -	Neben dem Fahrrad muss ein Eigentumsnachweis / Rechnung sowie 
ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden.
   -	E-Bike Besitzer werden gebeten, den Schlüssel für den Akku 
mitzubringen.
   -	Räder mit Carbon-Rahmen können nicht codiert werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Alle Meldungen Alle
  • 27.02.2026 – 14:12

    Mittelhessen: Gießen: Mit geklautem Fahrrad unterwegs - Mann in Haft

    Giessen (ots) - Der "richtige Riecher" einer Streife der Polizeistation Gießen Nord hat dafür gesorgt, dass ein polizeibekannter Mann nun hinter Gitter sitzt. Am Montag (23.2.) fiel einer Polizistin und einem Polizisten auf ihrer Streifenfahrt ein Mann in der Innenstadt auf, den sie bereits aus zahlreichen vergangenen Eigentumsdelikten kannten. Der Mann schob ein ...

    mehr
  • 27.02.2026 – 14:10

    Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Holzdiebstahl im Wald bei Brandoberndorf +

    Giessen (ots) - Waldsolms: Holzdiebstahl im Wald bei Brandoberndorf Holzdiebe stahlen im Wald bei Brandoberndorf über 6,8 Festmeter Brennholz. Die Tat kann auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.02.2026 und Freitag, 20.02.2026 eingegrenzt werden. Das Holz war im Wald am Waldort 145/1, in der Nähe zweier Teiche und dem Udentalbach, gelagert. Die Polizei bittet Zeugen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren