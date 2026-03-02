Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gießen: Auseinandersetzung mit Messern - Beteiligter verletzt - Zeugen gesucht

Giessen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung mit Messern - Beteiligter verletzt - Zeugen gesucht

Am Samstag (28.2.) kam es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Die beiden gerieten zunächst gegen 17.50 Uhr im Bereich des Lahnunfers in Streit. Einer der beiden, ein 48-Jähriger, hielt dabei ein Cuttermesser, sein Kontrahent ein größeres Messer in der Hand. Nach derzeitigen Erkenntnissen verletzte der 48-Jährige den 30-Jährigen im Verlauf mit einem Schnitt im Gesicht. Anschließend rannte er in Richtung Neustadt davon.

Der Verletzte, der eine sichtbare, blutende Wunde an der Wange erlitt, verfolgte den Angreifer, beide hielten mutmaßlich dabei jeweils Messer in der Hand. Die Männer rannten im Verlauf auch durch ein Modegeschäft in einem nahen Einkaufszentrum in der Neustadt. Dabei blieb eine sichtbare Blutspur auf dem Boden zurück, welche zeitnah durch Personal weggewischt wurde. Außerhalb, im Bereich der Wetzsteinstraße, kletterte der 48-Jährige über eine Mauer auf ein Grundstück, ihm gelang zunächst die Flucht. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei.

Der Verletzte musste vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Er erlitt zudem während des Vorfalls einen Knochenbruch. Im Rahmen von umfangreichen, sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Einsatzkräfte den flüchtigen Angreifer im Stadtgebiet lokalisieren und festnehmen. Das von ihm mitgeführte Messer konnte bislang nicht aufgefunden werden. Der Festgenommene musste mit zur Dienststelle. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er mangels vorliegender Haftgründe entlassen.

Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass sich die beiden jamaikanischen Staatsangehörigen kennen. Möglicherweise war ein Drogengeschäft Anlass des Streits. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind aber weiterhin unklar. Der Vorfall wurde, zumindest in Teilen, von zahlreichen Zeugen wahrgenommen, die der Polizei bislang nicht bekannt sind.

Die Ermittler suchen diese und weitere Zeugen und fragen: Wer hat den Angriff im Bereich der Sachsenhäuser Brücke am Lahnufer mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen? Wer kann Angaben zur Art und zum Verbleib des eingesetzten Messers machen? Wer hat die Beteiligten im Bereich des Einkaufszentrums gesehen?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell