Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Holzdiebstahl im Wald bei Brandoberndorf +

Giessen (ots)

Holzdiebe stahlen im Wald bei Brandoberndorf über 6,8 Festmeter Brennholz. Die Tat kann auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.02.2026 und Freitag, 20.02.2026 eingegrenzt werden. Das Holz war im Wald am Waldort 145/1, in der Nähe zweier Teiche und dem Udentalbach, gelagert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die den Diebstahl beobachtet haben oder die Hinweise auf Fahrzeuge geben können, die in diesem Bereich des Waldes aufgefallen sind (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

