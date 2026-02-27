PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: + Holzdiebstahl im Wald bei Brandoberndorf +

Giessen (ots)

Waldsolms: Holzdiebstahl im Wald bei Brandoberndorf

Holzdiebe stahlen im Wald bei Brandoberndorf über 6,8 Festmeter Brennholz. Die Tat kann auf den Zeitraum zwischen Mittwoch, 18.02.2026 und Freitag, 20.02.2026 eingegrenzt werden. Das Holz war im Wald am Waldort 145/1, in der Nähe zweier Teiche und dem Udentalbach, gelagert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise, die den Diebstahl beobachtet haben oder die Hinweise auf Fahrzeuge geben können, die in diesem Bereich des Waldes aufgefallen sind (Tel.: 06441 9180).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell

