Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Polizisten gebissen + Einbrecher flüchtet + Hyundai beschädigt + In Einfamilienhaus eingestiegen + Wahlplakat angezündet

Giessen (ots)

Rabenau: Polizisten gebissen

In Londorf meldeten Zeugen am Samstagabend (28.2.) eine Auseinandersetzung in einer Wohnunterkunft in der Gießener Straße. Gegen 20.25 Uhr war es offenbar zu einem Streit unter Bewohnern gekommen. Eine Streife der Grünberger Polizei traf auf einen aggressiven Mann. Die Streife forderte Verstärkung an. Die Einsatzkräfte mussten den alkoholisierten Aggressor letztlich in Gewahrsam nehmen, dabei biss er im Verlauf einen Polizeibeamten in den Arm. Der Angreifer beschädigte zudem einen Streifenwagen oberflächlich. Der Beamte wurde leicht verletzt, konnte seinen Dienst aber nach kurzer ärztlicher Behandlung fortsetzen. Der 27-Jährige musste mit zur Dienststelle und seinen Rausch in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Gießen: Einbrecher flüchtet

Am Samstagabend (28.2.) bemerkte eine Anwohnerin verdächtige Geräusche und Taschenlampenschein an ihrem Fenster. Als sie nachsah, konnte sie keine Person wahrnehmen. Das Fenster ihrer Wohnung in der Ludwig-Richter-Straße war jedoch aufgebrochen. Der Einbrecher hatte die Anwohnerin offenbar bemerkt und war daraufhin sofort geflüchtet.

Die Ermittler suchen Zeugen, die den Einbruch um 21.03 Uhr mitbekommen oder die verdächtige Personen im Bereich bemerkt haben.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Laubach: Hyundai beschädigt

Auf dem Parkplatz des Schuhgeschäfts "Reno" in der Philipp-Reis-Straße beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Hyundai und fuhr im Anschluss einfach davon. Durch den Aufprall, bei dem mehrere Tausend Euro Schaden entstanden, sprang die Alarmanlage des schwarzen IONIQ 5 an. Die Ermittler hoffen daher, dass es Zeugen gibt, die den Unfall am Samstag (28.2.) zwischen 10.20 Uhr und 10.40 Uhr wahrgenommen haben und Hinweise zum Verursacher geben können.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 entgegen.

Lich: In Einfamilienhaus eingestiegen

Schmuck erbeutete ein Einbrecher am Samstag (28.2.) in der Amtsgerichtsstraße. Der Unbekannte brach zwischen 17 Uhr und 18 Uhr die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf und gelangte in die Wohnräume. Dort durchwühlte er Schränke auf der Suche nach Wertvollem. Mit seiner Beute entkam er unbemerkt.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Wahlplakat angezündet

In Watzenborn-Steinberg zündete ein Unbekannter gestern ein Wahlplakat der CDU an. Ein Zeuge hatte das Feuer um 19.15 Uhr bei der Feuerwehr gemeldet, die Sachbeschädigung muss kurz zuvor erfolgt sein.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Vorfall in der Straße Am Schwimmbad unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

