Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Toyota gestohlen + Trickdiebin erbeutet Halskette + Trickdiebstahl auf Einkaufsmarktparkplatz + Schmuck durch Einbrecher gestohlen + Mit 2,3 Promille am Steuer + ...

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Toyota gestohlen

Einen blauen Toyota RAV 4 stahlen Autodiebe im Zeitraum zwischen Sonntagabend (01.03.2026), 19:00 Uhr und Montagmorgen (02.03.2026), 07:40 Uhr in Dortelweil. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen FB-D 344 war auf einem Grundstück in der Ringstraße abgestellt. Wie genau die Diebe die technischen Sicherungen des Autos überwanden, ist bislang noch unklar. Die Friedberger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat den Diebstahl des blauen Toyota beobachtet? Wem ist der RAV4 nach Sonntagabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben? Zeugen werden gebeten mit der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 Kontakt aufzunehmen.

Butzbach: Trickdiebin erbeutet Halskette

Unter einem Vorwand umarmte eine Trickdiebin am Samstagnachmittag (28.02.2026) eine Butzbacher Seniorin in der Weiseler Straße. Während der Umarmung löste die Unbekannte die Halskette der Rentnerin und legte dieser eine andere, minderwertige Halskette um. Danach ging die Diebin weiter. Der Diebstahl der Halskette fiel erst später auf. Beschrieben wird die Trickdiebin als circa 40 Jahre alt, 165 cm - 170 cm groß und mit etwas kräftiger Statur. Hinweise zur Tat oder der Identität der Täterin nimmt die Friedberger Kripo entgegen (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Trickdiebstahl auf Einkaufsmarktparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kaiserstraße in Butzbach hatten es zwei Männer am Mittwochnachmittag (25.02.2026) auf die Bankkarte einer 62-jährigen Butzbacherin abgesehen. Gegen 16:45 Uhr ließen sie Kleingeld auf den Boden fallen und behaupteten, die Frau habe das Geld verloren. Nachdem sie beim Aufsammeln geholfen hatten, baten die Unbekannten um einen Geldwechsel. Hierbei griff einer der beiden Täter ins Portemonnaie der Dame und entwendete unbemerkt deren EC-Karte. Bereits kurz danach hoben die Trickdiebe mit der Karte über 2.000 EUR an einem Automaten ab. Außerdem nutzten sie die gestohlene Bankkarte für mehrere Bezahlvorgänge. Den Diebstahl der Karte bemerkte die Butzbacherin erst später. Beide Täter werden als etwa 30 Jahre alt und mit hellem Teint beschrieben. Einer hatte einen 3-Tage-Bart, trug eine schwarze Kappe, eine schwarze Sonnenbrille, eine Jeans und eine Winterjacke, die in der oberen Hälfte schwarz und in der unteren Hälfte weiß war. Der andere Täter war mit einer schwarzen Jacke, einer Jeans und einem dunklen Schal bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen Anglerhut. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden beschriebenen Männer geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 an die Dienststelle in Friedberg zu wenden.

Gedern: Mauer mit Farbe besprüht

Im Zeitraum von Donnerstag (26.02.2026), 16:00 Uhr bis Freitag (27.02.2026), 09:55 Uhr besprühten Unbekannte eine Mauer an einem Parkplatz im Schulweg in Gedern mit Farbe. Unter anderem sprühten sie ein Hakenkreuz an die Mauer. Durch das Ordnungsamt der Stadt Gedern wurde bereits die Reinigung der Mauer in Auftrag gegeben. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Karben: Einbruch durch Terrassentür

Durch die Terrassentür verschafften sich Einbrecher am Samstag (28.02.2026) zwischen 17:30 Uhr und 22:05 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Höfer Weg in Petterweil. Sie durchsuchten verschiedene Räume auf zwei Etagen. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei aus Friedberg ermittelt und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind am Samstag in Petterweil Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Rosbach: Schmuck durch Einbrecher gestohlen

In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 23:00 Uhr drangen Einbrecher am Samstag (28.02.2026) durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ein. Die Täter betraten mehrere Räume und entwendeten dabei Schmuck. Die Friedberger Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen am Samstag in Ober-Rosbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Büdingen: Drei Verletzte bei Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Freitagmorgen (27.02.2026) kurz vor 09:30 Uhr auf der B 457 bei Vonhausen. Aus Richtung Gründau kommend musste der 57-jährige Fahrer eines Abschleppwagens sein Fahrzeug in Höhe eines Parkplatzes abbremsen. Der nachfolgende Fahrzeugführer eines Renault Kangoo, ein 27-Jähriger aus Birstein, bremste sein Gefährt ebenfalls ab. Nach den bisherigen Ermittlungen bemerkte der 25-jährige Fahrer eines Opel Movano das Abbremsen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf den Renault auf. Durch den Aufprall wurde der Renault auf das Abschleppfahrzeug geschoben. Der 27-jährige Renault-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Sein 32-jähriger Beifahrer trug, wie auch der Fahrer des Opels, leichte Verletzungen davon. Beide kamen zur Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus. Der Opel und der Renault mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 22.500 EUR.

Friedberg: Mit 2,3 Promille am Steuer

Zeugen meldeten der Polizei am Samstagabend (28.02.2026) einen Hyundai i20, der über einen Teil des Gehwegs in der Kaiserstraße fuhr und dort gegen eine Sitzbank stieß. Vor Ort traf die Polizei einen 49-jährigen Mann am Steuer des Fahrzeugs an. Ein Atemalkoholvortest bei dem Hyundai-Fahrer ergab einen Wert von 2,3 Promille. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Mann versucht einzuparken. Er musste die Streife daraufhin zur Polizeistation begleiten. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell