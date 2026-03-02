Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Berauscht auf E-Scooter unterwegs + zwei leicht verletzte Autofahrer nach Unfall + in Gegenverkehr geraten - Polizei bittet um Mithilfe

Giessen (ots)

Marburg: Berauscht auf E-Scooter unterwegs

Gestern Nachmittag (1. März) gegen 14.30 Uhr geriet ein E-Scooterfahrer in den Fokus einer Marburger Polizeistreife. Bei einer Kontrolle in der Leopold-Lucas-Straße bemerkten die Beamten, dass der 50-jährige Fahrer offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann musste mit auf die Polizeiwache nach Marburg, wo ein hinzugezogener Arzt eine Blutentnahme durchführte. Zudem stellten die Ordnungshüter fest, dass an dem E-Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war und für diesen somit kein Versicherungsschutz bestand. Ab dem 1. März müssen die Versicherungskennzeichen gewechselt werden. Für das Jahr 2026 sind schwarze Kennzeichen erforderlich. Der Mann aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts seiner Drogenfahrt und des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

K68 - Marburg: Zwei leicht verletzte Autofahrer nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und ein Gesamtunfallschaden von rund 35.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag (27. Februar) gegen 14.45 Uhr auf der Kreisstraße 68 nahe Ockershausen. Ein 72-jähriger Fahrer war mit seinem VW Caddy auf der Straße "Neuhöfe" in Fahrtrichtung Ockershausen unterwegs. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Fahrer in dem Einmündungsbereich zur K 68 die Vorfahrt eines bevorrechtigten 32-jährigen Golf-Fahrers missachtete, der aus Fahrtrichtung Marburg kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer, die aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf stammen, wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

L3048 - Amöneburg: In Gegenverkehr geraten - Polizei bittet um Mithilfe

Am Freitagmorgen, 27. Februar 2026, gegen 6.30 Uhr bog ein 55-jähriger Fahrer mit seinem weißen VW Golf vom Industriegebiet Roßdorf nach rechts auf die Landesstraße 3048 in Richtung Amöneburg ab. Kurz darauf kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholte. Den Angaben des Golffahrers zufolge geriet das überholende Auto dabei auf seine Fahrspur, woraufhin er nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte der VW die Leitplanke. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt anschließend fort. Den Blechschaden an dem weißen Pkw schätzt die Polizei auf rund 6.000 Euro. Die Polizei in Stadtallendorf sucht nach Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf den unbekannten Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können. Zudem wird der Verkehrsteilnehmer, der überholt wurde, gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise werde unter der Telefonnummer (06428) 93050 entgegengenommen.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell