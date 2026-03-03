Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Auf Absperrfahrzeug aufgefahren, Autobahn vollgesperrt + Kupferkabel und Werkzeuge gestohlen + Schwerverletzter bei Alleinunfall + Tresor erbeutet + Schwarzer SUV nach Unfallflucht...

Giessen (ots)

Altenstadt - A 45: Auf Absperrfahrzeug aufgefahren, Autobahn vollgesperrt

Am Montagnachmittag (02.03.2026) meldete ein Lkw-Fahrer gegen 17:40 Uhr über Notruf, dass sich sein Sattelauflieger auf Grund eines technischen Defekts während der Fahrt auf der A 45 gelöst habe. Der mit 20 Tonnen Saatgut beladene Anhänger sei am rechten Fahrbahnrand zwischen den Anschlussstellen Altenstadt und Florstadt zum Stehen gekommen. Zur Bergung des Sattelaufliegers sperrte die Autobahnmeisterei den rechten Fahrstreifen mit einem Sperranhänger samt Zugfahrzeug. Kurz vor 21:00 Uhr erkannte der Fahrer eines türkischen Sattelzugs die Sperrung des Fahrstreifens zu spät und fuhr auf das Gespann der Autobahnmeisterei auf. Der Lkw kam durch den Zusammenstoß quer über allen Fahrspuren zum Stehen. Verletzt wurde hierbei niemand. Der Sachschaden wird auf über 30.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn in Richtung Norden war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen bis 00:30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Altenstadt abgeleitet.

Bad Vilbel: Kupferkabel und Werkzeuge gestohlen

In der Zeit zwischen Samstag (28.02.2026), 12:00 Uhr und Montag (02.03.2026), 06:40 Uhr verschafften sich Diebe Zutritt zu einem Rohbau in der "Alte Frankfurter Straße". Sie brachen zwei Metalltüren auf und entwendeten unter anderem 300 m Kupferkabel, Baustellenbeleuchtung und Werkzeuge im Gesamtwert von circa 7.500 EUR. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: 06101 54600 entgegen.

Büdingen: Schwerverletzter bei Alleinunfall auf der B 457

Gegen 15:15 Uhr kam am Montag (02.03.2026) ein 32-jähriger Mann aus Nidda mit seinem Renault Kangoo auf der B 457 bei Büdingen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Der Renault-Fahrer war aus Büdingen kommend in Fahrtrichtung Büches unterwegs. Das Fahrzeug prallte gegen die Schutzplanke, geriet ins Schleudern und kippte anschließend auf die Seite. Die genaue Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Der 32-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Karben: Tresor erbeutet

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es am Dienstagmorgen (03.03.2026) in der Ysenburger Straße in Petterweil. Zwischen 05:30 Uhr und 05:45 Uhr verschafften sich die Einbrecher zunächst Zutritt zum Grundstück, in dem sie einen Zaun beschädigten. Um in das Gebäude einzudringen, brachen sie eine Tür auf. Das Haus ist wegen Renovierungsarbeiten derzeit nicht bewohnt. Die Täter entwendeten einen Tresor. Einem Zeugen fiel ein Mann auf, der gegen 05:45 Uhr das Grundstück verließ. Als er diesen ansprach, flüchtete der Unbekannte in Richtung Neubaugebiet. Der Mann wird als circa 180 cm - 190 cm groß, mit korpulenter Statur, hellem Teint und kurzen dunklen Haaren beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunklen Pullover, einer dunklen Jogginghose und hellen Schuhen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem ist der beschriebene Mann oder sind andere Personen aufgefallen? Wer hat in den letzten Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber können sich unter Tel.: 06031 6010 mit der Kripo in Friedberg in Verbindung setzen.

Ortenberg: Schwarzer SUV nach Unfallflucht gesucht

Ein 50-jähriger Mann aus Ortenberg war am Mittwoch (25.02.2026) gegen 10:00 Uhr mit seinem blauen Mercedes Vito auf der B 457 von Selters in Richtung Bleichenbach unterwegs. In einer Linkskurve geriet ein entgegenkommender schwarzer SUV auf den Fahrstreifen des Ortenbergers. Dieser musste nach rechts ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Am Steuer des SUV saß ein 40 - 50 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen, dem schwarzen SUV oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen zu melden (Tel.: 06042 96480).

