Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Einbruch in Mehrfamilienhaus + Einstieg durchs Kellerfenster + Durch Kellertür eingedrungen +

Gießen: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Einbrecher drangen im Zeitraum von Samstag (28.02.2026), 11:30 Uhr bis Sonntag (01.03.2026), 17:30 Uhr durch eine Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Holbeinring ein. Die Täter durchsuchten ein Zimmer und ließen unter anderem Schmuck und Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Tel.: 0641 7006-6555 zu melden.

Gießen: Einstieg durchs Kellerfenster

In der Zeit zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr versuchten Unbekannte am Dienstag (03.03.2026) zunächst gewaltsam die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Wiesenstraße zu öffnen. Nachdem dies nicht gelang, beschädigten sie ein Kellerfenster und verschafften sich so Zutritt. Im Haus brachen sie eine Wohnungstür auf und durchwühlten diese Wohnung. Ob die Täter Beute machten, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Gießener Kriminalpolizei entgegen (Tel.: 0641 7006-6555).

Wettenberg: Durch Kellertür eingedrungen

Unbekannte brachen die Kellertür eines Einfamilienhauses in der Kattenbachstraße in Krofdorf-Gleiberg auf. Die Einbrecher betraten und durchwühlten mehrere Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Alkoholika. Der Tatzeitraum kann lediglich auf Samstag, 21.02.2026, 09:00 Uhr bis Montag, 02.03.2026, 14:00 Uhr eingegrenzt werden. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich telefonisch unter 0641 7006-6555 an die Gießener Kripo wenden.

