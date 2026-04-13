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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Nach Vorfall im Bahnhof Rastatt/Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Rastatt (ots)

Am 12. April gegen 01:08 Uhr soll es im Bahnhof Rastatt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Demnach befand sich ein 18-Jähriger in einer Stadtbahn der Linie 8, auf der Fahrt von Karlsruhe in Richtung Freudenstadt. Beim Halt des Zuges im Bahnhof Rastatt soll der serbische Staatsangehörige von drei bislang unbekannten Personen attackiert worden sein, die dort den Zug betraten. Diese sollen dem 18-Jährigen mehrmals ins Gesicht geschlagen und Pfefferspray gegen ihn eingesetzt haben. Hierdurch erlitt er blutende Gesichtsverletzungen. Anschließend sind die drei Unbekannten noch im Bahnhof Rastatt geflüchtet und konnten im Rahmen einer Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der verletzte 18-Jährige verblieb im Zug. Reisende, die auf die Tat aufmerksam geworden sind verständigten den Lokführer, welcher den Zug im Bahnhof Kuppenheim stoppte. Dort konnte der Rettungsdienst den 18-Jährigen sowie einen 38-Jährigen Fahrgast ärztlich versorgen. Der deutsche Staatsangehörige klagte nach dem Einsatz des Pfeffersprays über Atemwegsreizungen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und wertet in diesem Zusammenhang diverse Zeugenaussagen sowie Videoaufzeichnungen der Stadtbahn aus.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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