Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verdacht der sexuellen Belästigung im TGV/Bundespolizei sucht Geschädigte und Zeugen

Straßburg/Kehl (ots)

Am 8. April soll es im Zug TGV 9583 zwischen Straßburg und dem Bahnhof Kehl zu sexuellen Belästigungen von mehreren weiblichen Reisenden gekommen sein. Der tatverdächtige 28-Jährige wurde gegen 14:05 Uhr durch Beamte der Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen beim Sonderhalt im Bahnhof Kehl kontrolliert. Laut Angaben mehrerer Reisenden soll der tunesische Staatsangehörige versucht haben weibliche Reisende unsittlich zu berühren sowie sie zu küssen. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist aber nicht bekannt, ob es auch dazu kam. Gegenüber den Beamten wollten sich eventuell betroffene weibliche Reisende nicht äußern. Der tunesische Staatsangehörige konnte bei der Kontrolle keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorzeigen und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur zuständigen Ausländerbehörde nach Nordrhein-Westfalen entlassen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen und sucht weitere Reisende, die sachdienliche Angaben machen können. Ebenso werden eventuelle Geschädigte gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

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