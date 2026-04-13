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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahme am Grenzübergang Altenheim

Neuried/Altenheim (ots)

Beamte der Bundespolizei haben gestern (12.04.26) bei Kontrollen am Grenzübergang in Altenheim einen 36-Jährigen festgenommen. Gegen den deutschen Staatsangehörigen bestanden zwei Haftbefehle wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Betruges. Durch die Bezahlung der Geldstrafen, konnte er eine 57-tägige Gefängnisstrafe abwenden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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