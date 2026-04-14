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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte beschädigen geparkten Transporter - Polizei bittet um Hinweise

Nienburg (ots)

(Thi) Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.04.2026, 21:00 Uhr, bis Freitag, den 10.04.2026, 09:00 Uhr, kam es im Bereich des Nordrings zu einem bislang ungeklärten Vorfall mit einem geparkten Fahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellte die Geschädigte ihren schwarzen Transporter am Abend ordnungsgemäß verschlossen und gegen Wegrollen gesichert ab. Am folgenden Morgen wurden Beschädigungen an der vorderen linken Fahrzeugseite festgestellt. Zudem war die Handbremse nicht mehr angezogen.

Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug sich zwischenzeitlich in Bewegung gesetzt hatte. Unbekannte Personen sicherten den Transporter anschließend gegen weiteres Wegrollen und schoben diesen zurück auf den Parkstreifen. Hierzu soll auch ein bislang unbekannter LKW-Fahrer beigetragen haben.

Zu dem Vorfall liegt bereits eine Zeugenaussage vor. Die Polizei bittet nun insbesondere die bislang unbekannten Helfer sowie den beteiligten LKW-Fahrer, sich zu melden. Diese könnten wichtige Hinweise zum Ablauf des Geschehens und zu möglichen Verursachern der Beschädigungen geben.

Wer im genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Nordrings gemacht hat oder Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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