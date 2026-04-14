Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Balge - Zwei Personen bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Balge (ots)

(KEM) Am Montagabend, den 13.04.2026, gegen 19.08 Uhr ereignete sich in Balge ein Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 20-jähriger Eystruper mit einem Mazda die K2 von Balge in Richtung Drakenburg, als er außerhalb geschlossener Ortschaften in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der PKW überschlug sich in der Folge mehrfach und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die beiden Insassen, der 20-Jährige sowie ein 15-jähriger aus Hoya stammender Beifahrer, waren eingeklemmt. Sie wurden von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und schwer verletzt mit RTW in Krankenhäuser gebracht.

Die K2 war in Höhe der Unfallörtlichkeit kurzzeitig gesperrt. Der PKW wurde stark beschädigt und abgeschleppt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge könnte überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein.

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