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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - 56-jähriger Motorradfahrer verunfallt und wird leicht verletzt

Rinteln (ots)

(KEM) Am Sonntagmittag, den 12.04.2026, ereignete sich in Rinteln/Goldbeck ein Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer.

Ein 56-jähriger Hohnhorster befuhr gegen 11.45 Uhr die K81 in Richtung Goldbeck, als er in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben stürzte.

Er wurde leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Sein leicht beschädigtes Motorrad wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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