Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Fahndungsmaßnahmen mit Polizeihubschrauber

Zeugen gesucht

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) In der Nacht zu Montag (13.04.2026) kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Stolzenau zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Triftstraße in Winzlar.

Gegen 00:58 Uhr bemerkte der Geschädigte, dass sich seine Terrassenbeleuchtung eingeschaltet hatte. Als er daraufhin aus dem Fenster sah, stellte er zwei maskierte und dunkel gekleidete Personen fest, die sich unmittelbar vor seiner Terrassentür aufhielten. Nachdem der Hausbewohner die Personen ansprach, flüchteten diese in den rückwärtigen Bereich des Grundstücks.

Der Geschädigte setzte umgehend einen Notruf ab. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verliefen ohne Erfolg. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde kein Zutritt zum Wohnhaus erlangt. Der Geschädigte hatte die Täter bei der Tatausführung entdeckt und diese offenbar erfolgreich vertrieben.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Triftstraße oder der näheren Umgebung von Winzlar beobachtet haben, sich beim Polizeikommissariat Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

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