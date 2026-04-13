Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Pkw auf der Bundesstraße 65 - Vollsperrung in Fahrtrichtung Minden

Bückeburg (ots)

(Thi) Am Sonntagabend, den 12.04.2026, kam es gegen 19:54 Uhr auf der Bundesstraße 65 im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bückeburg zu einem Fahrzeugbrand. Betroffen war der Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Minden auf Höhe von Abschnitt 400, Station 480 (31675 Bückeburg).

Nach Eingang der Meldung beim Einsatz- und Lagezentrum wurde umgehend eine Funkstreifenwagenbesatzung entsandt. Beim Eintreffen der Polizeikräfte stand ein Pkw der Marke Mercedes-Benz (Baujahr 2008) bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Der 40-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. Nach eigenen Angaben bemerkte er während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum, stellte sein Fahrzeug daraufhin auf dem Standstreifen ab und konnte dieses rechtzeitig verlassen.

Die Löscharbeiten sowie die anschließende Bergung des vollständig ausgebrannten Fahrzeugs durch ein Abschleppunternehmen dauerten bis in die Abendstunden an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen wurde die Bundesstraße 65 in Fahrtrichtung Minden für etwa anderthalb Stunden vollständig gesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen konnten gegen 21:30 Uhr aufgehoben werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

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