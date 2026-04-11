PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerpunktkontrolle Motorräder auf dem Nienstedter Pass

Messenkamp (ots)

(bra) Am Samstag, den 11.04.2026, führt das Polizeikommissariat in Bad Nenndorf auf dem Nienstedter Pass, zwischen Messenkamp und Nienstedt, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Motorrädern, durch. Dabei werden verschiedene Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Ein Fahrzeugführer wird unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, sowie THC angehalten. Dieser wird zur Blutentnahme in das anliegende Klinikum in Bad Münder verbracht. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Das Ziel der Verkehrskontrollen war es, die Verkehrsteilnehmer in dieser Region auf der beliebten Motorradstrecke zu sensibilisieren, sowie verkehrserzieherische Gespräche zu führen und auf die festgestellten Verstöße hinzuweisen und diese zu ahnden, um für eine gegenseitige Rücknahme im Straßenverkehr zu werben.

Weitere Verkehrsteilnehmer zeigten sich über diese Maßnahme erfreut, sodass auch künftig ähnliche Maßnahmen umgesetzt werden, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.04.2026 – 20:52

    POL-NI: Unfallflucht in Nienburg - Radfahrerin verletzt / Kleinkraftradfahrer flüchtet

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es im Bereich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße / Ecke Hakenstraße / Bisquitstraße in 31582 Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 76-jährige Radfahrerin befuhr die Bisquitstraße in Richtung Hakenstraße, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 07:02

    POL-NI: Unfallflucht in Nienburg - Audi A4 beschädigt

    Nienburg (ots) - (Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 12:46 Uhr in der Posener Straße 8 in 31582 Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Audi A4 einer 71-jährigen Nienburgerin. Durch den Zusammenstoß wurde die gesamte Fahrerseite des Fahrzeugs erheblich beschädigt. Der ...

    mehr
  • 10.04.2026 – 06:53

    POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz des Famila-Marktes in Hoya - Polizei sucht Zeugen

    Hoya (ots) - (Thi) Am Donnerstag, den 09.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in Hoya zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter Transporter mit Tandemanhänger wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt mittig rechts in Richtung des Eingangs des Marktes. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren