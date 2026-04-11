Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerpunktkontrolle Motorräder auf dem Nienstedter Pass

Messenkamp (ots)

(bra) Am Samstag, den 11.04.2026, führt das Polizeikommissariat in Bad Nenndorf auf dem Nienstedter Pass, zwischen Messenkamp und Nienstedt, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf Motorrädern, durch. Dabei werden verschiedene Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. Ein Fahrzeugführer wird unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken, sowie THC angehalten. Dieser wird zur Blutentnahme in das anliegende Klinikum in Bad Münder verbracht. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Das Ziel der Verkehrskontrollen war es, die Verkehrsteilnehmer in dieser Region auf der beliebten Motorradstrecke zu sensibilisieren, sowie verkehrserzieherische Gespräche zu führen und auf die festgestellten Verstöße hinzuweisen und diese zu ahnden, um für eine gegenseitige Rücknahme im Straßenverkehr zu werben.

Weitere Verkehrsteilnehmer zeigten sich über diese Maßnahme erfreut, sodass auch künftig ähnliche Maßnahmen umgesetzt werden, um die Sicherheit des Straßenverkehrs zu erhöhen.

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