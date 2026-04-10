Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht auf Parkplatz des Famila-Marktes in Hoya - Polizei sucht Zeugen

Hoya (ots)

(Thi) Am Donnerstag, den 09.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes in Hoya zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein dort abgestellter Transporter mit Tandemanhänger wurde im Bereich der Beifahrerseite beschädigt. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt mittig rechts in Richtung des Eingangs des Marktes. Unbekannte beschädigten den Außenspiegel auf der Beifahrerseite in einer Höhe von etwa 127 bis 160 cm. Das Spiegelgehäuse wurde dabei vollständig abgerissen und ist bislang nicht aufgefunden worden.

Es ist derzeit unklar, ob das Gehäuse durch den Verursacher entfernt oder von Dritten aufgehoben und mitgenommen wurde.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen auf dem Parkplatz gemacht haben, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen gesucht, die mit der Beschädigung in Verbindung stehen könnten oder das Spiegelgehäuse an sich genommen haben.

Hinweise nimmt die Polizei Hoya unter der 04251-67280 entgegen.

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort stellt eine Straftat dar und wird entsprechend verfolgt.

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