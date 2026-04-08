Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Angriff auf Reisenden

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.04.2026) griff ein 20-Jähriger einen Reisenden am Hauptbahnhof Stuttgart körperlich an.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde eine Streife der Bundespolizei bereits gegen 23:45 Uhr auf den 20-Jährigen aufmerksam und unterzog ihn einer polizeilichen Kontrolle. Da sich der deutsche Staatsangehörige hierbei verbal aggressiv verhielt, wurde ihm ein Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart ausgesprochen. Diesem kam der Mann nach.

Gegen 02:50 Uhr kehrte der Tatverdächtige offenbar zum Bahnhof zurück und geriet, mutmaßlich aufgrund eines Missverständnisses, mit einem 25-Jährigen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf soll er den deutschen Staatsangehörigen in den Schwitzkasten genommen und auf ihn eingeschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei trennten die Personen, brachten den Tatverdächtigen zu Boden und fesselten ihn.

Aufgrund seines Verhaltens wurde der 20-Jährige im weiteren Verlauf der Maßnahmen in eine Klinik verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung.

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