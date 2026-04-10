Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Nienburg - Audi A4 beschädigt

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:45 Uhr und 12:46 Uhr in der Posener Straße 8 in 31582 Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen Audi A4 einer 71-jährigen Nienburgerin. Durch den Zusammenstoß wurde die gesamte Fahrerseite des Fahrzeugs erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug oder die verantwortliche Person liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen in der Posener Straße gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der 05021-92120 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell