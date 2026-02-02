Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: E-Scooter-Fahrer stürzt wegen ausparkendem Auto: Zeugen in Friedrich-Ebert-Straße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die Kasseler Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am heutigen Montagmorgen gegen 10:20 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel ereignet hat. Wie die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war ein 31-jähriger E-Scooter-Fahrer stadtauswärts auf dem Radfahrstreifen unterwegs. Zwischen der Karthäuserstraße und der Friedrich-Engels-Straße soll plötzlich ein Auto aus den Parklücken rechtsseitig des Radwegs auf die Friedrich-Ebert-Straße gefahren sein, ohne auf den Elektroroller-Fahrer zu achten, sodass dieser stark bremste, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte er von dem E-Scooter auf den Asphalt und verletzt sich, während der Autofahrer stadtauswärts auf der Friedrich-Ebert-Straße davonfuhr. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jährigen aus Lohfelden mit dem Verdacht auf eine Fraktur am Arm in ein Krankenhaus. Nähere Angaben zu dem ausparkenden Pkw, der möglicherweise eine gräuliche Farbe hatte, konnte der unter Schock stehende Verletzte nicht machen.

Wer den Unfall beobachtet hat und der Polizei Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell