Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht in Nienburg - Radfahrerin verletzt

Kleinkraftradfahrer flüchtet

Nienburg (ots)

(Thi) Am Mittwoch, den 08.04.2026, gegen 16:10 Uhr, kam es im Bereich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße / Ecke Hakenstraße / Bisquitstraße in 31582 Nienburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine 76-jährige Radfahrerin befuhr die Bisquitstraße in Richtung Hakenstraße, als es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Kleinkraftradfahrer kam. Nach der Kollision hielt der jugendliche Fahrer zunächst an, entfernte sich jedoch anschließend unerlaubt vom Unfallort in Richtung Bisquitstraße.

Der etwa 15 Jahre alte Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

kein Helm getragen

hellblau-weißes T-Shirt

Durch den Zusammenstoß wurde das Vorderrad des Fahrrades erheblich beschädigt.

Die Polizei bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Kleinkraftradfahrer geben können, sich zu melden. Insbesondere werden Hinweise zur Identität des Jugendlichen oder zum genutzten Fahrzeug erbeten.

Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter der 05021-92120 entgegen.

Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort stellt eine Straftat dar und wird entsprechend verfolgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell