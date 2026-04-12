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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Nächtliche Maurerarbeiten und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

POL-STH: Nächtliche Maurerarbeiten und ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
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Lindhorst (ots)

Lindhorst [mue] Am frühen Morgen des 12.04.2026 gegen 04:15 Uhr erreicht das Polizeikommissariat Stadthagen die Information, dass auf der Fahrbahn des Busbahnhofes der Magister-Nothold-Oberschule an der Glück-auf-Straße in Lindhorst eine Mauer errichtet worden sei. Vor Ort stellt sich heraus, dass über die gesamte Fahrbahnbreite der Busschleife eine Mauer aus Pflastersteinen errichtet worden ist. Über die gesamte Länge der Mauer wurden immer drei Steine übereinandergelegt, sodass eine Höhe von ca. 25 cm erreicht worden ist.

Zur Materialbeschaffung wurde das Pflaster des nahegelegenen Bürgersteigs aufgebrochen.

Das Hindernis wurde durch die eingesetzten Beamten beseitigt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt eingeleitet.

Sollten Zeugen die Maurerarbeiten beobachtet haben, so können sie sich an das Polizeikommissariat Stadthagen oder die Polizeistation in Lindhorst wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
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Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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