Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau - Ermittlungen wegen Bedrohung und Beleidigung eines Schiedsrichters - Zeugenaufruf

Stolzenau (ots)

(KEM) Die Polizei Stolzenau hat Ermittlungen gegen einen 41-jährigen Fußballspieler aus der Samtgemeinde Mittelweser aufgenommen, nachdem dieser einen 42-jährigen Schiedsrichter aus dem LK Nienburg während eines Fußballspiels bedroht und beleidigt haben soll.

Das Fußballspiel zwischen dem VFB Stolzenau 1 und dem SV Schessinghausen 1 fand am 12.04.2026 in Stolzenau auf dem Fußballplatz an der Schlüsselburger Straße in Stolzenau statt. Die Tat steht im Zusammenhang mit einem Foulspiel zum Spielende. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben zum Tathergang.

Zeugen, insbesondere die Zuschauer, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Stolzenau unter 05761/90200 in Verbindung zu setzen.

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