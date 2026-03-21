POL-PDTR: Diebstahl von Kleinkraftrad - Zeugen gesucht

Heimbach (Nahe) (ots) - In der Straße "In der Au" in Heimbach kam es im Zeitraum von Freitagabend (20.03.2026) bis Samstagmorgen (21.03.2026) zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte der Geschädigte seinen PKW am 20. März gegen 20:00 Uhr ordnungsgemäß in der Straße "In der Au, Heimbach" ab. Als er am folgenden Morgen gegen 08:00 Uhr zu seinem roten Dacia zurückkehrte, stellte er einen bislang nicht vorhandenen Schaden fest. Bislang uT ...

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