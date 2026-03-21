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POL-PDTR: Vollsperrung nach schwerem Unfall Kohlenstraße/Trimmelter Hof, fünf verletzte Personen

POL-PDTR: Vollsperrung nach schwerem Unfall Kohlenstraße/Trimmelter Hof, fünf verletzte Personen
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Trier (ots)

Am Samstag, dem 21.03.26 kam es um 04.45 Uhr in Trier, Kreuzungsbereich Kohlenstraße/Trimmelter Hof/Tarforster Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zum jetzigen Zeitpunkt fünf Personen verletzt wurden. Vermutlich wurde kein Insasse lebensgefährlich verletzt, alle sind derzeit noch in ärztlicher Behandlung im Krankenhaus. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zweier PKW, ein Fahrzeug befuhr die Kohlenstraße in Richtung Filsch, der andere PKW bog vom Trimmelter Hof aus nach links in die Kohlenstraße ein. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt, die Fahrbahn musste für die polizeiliche Unfallaufnahme und Erstversorgung der Verletzten durch Rettungsdienst und Notarzt für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden im Anschluss abgeschleppt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651/983-44150
Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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