POL-PDTR: Verkehrsunfall am Tubokreisel

Wellen, B419 (ots) - Am Donnerstag, den 19.03.2026 ereignete sich gegen ca. 05.30 Uhr ein Auffahrunfall im Bereich des Stopp-Schildes an der B419 vor der Brücke von Wellen nach Grevenmacher. Ein weißer Opel kam aus Richtung Nittel und musste an der Einmündung zur Brückenauffahrt warten um den Verkehr aus Richtung Konz kommend passieren zu lassen. Als die Fahrbahn frei war, fuhr der PKW - Fahrer an, zu diesem Zeitpunkt ...

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