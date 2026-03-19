Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Wellen, B419 (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026 ereignete sich gegen ca. 05.30 Uhr ein Auffahrunfall im Bereich des Stopp-Schildes an der B419 vor der Brücke von Wellen nach Grevenmacher. Ein weißer Opel kam aus Richtung Nittel und musste an der Einmündung zur Brückenauffahrt warten um den Verkehr aus Richtung Konz kommend passieren zu lassen. Als die Fahrbahn frei war, fuhr der PKW - Fahrer an, zu diesem Zeitpunkt stieß das hinter ihm stehende Fahrzeug gegen die Heckstoßstange des anfahrenden Wagens. Da der Fahrer den Unfall zunächst nicht als solchen wahrgenommen hat, fuhr er weiter. Es kam zu keinem Kontakt zum Unfallverursacher. Über diesen liegen keine Informationen vor. Erst später merkte der Fahrzeugführer, dass sich am Heck seines Opel ein Schaden befindet.

Zeugen, die die Verkehrssituation beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

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