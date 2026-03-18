PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Hinzerath, B 50 (ots)

Am 17.03.2026 gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf der B 50 in Nähe des Kreisverkehrs Hinzerath eine Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein LKW und ein PKW, schwarzer Mercedes Benz mit belgischer Zulassung, befuhren in genannter Reihenfolge die B 50 neu aus Fahrtrichtung Longkamp in Fahrtrichtung KVP Hinzerath. Der spätere geschädigte PKW befuhr die B 50 in entgegengesetzter Richtung.

Der schwarze Mercedes überholte trotz unklarer Verkehrslage im Kurvenbereich bei durchgezogener Mittellinie den LKW. Aufgrund des Überholvorgangs musste der entgegenkommende Geschädigte nach rechts in den Rabatt ausweichen. Hierbei kollidierte dieser mit einem Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden im Bereich der Stoßstange entstand. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Der überholende Unfallverursacher (schwarze Mercedes mit belgischer Zulassung) entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, insbesondere der LKW-Fahrer, werden gebeten sich bei hiesige Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
PK Hoffmann
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 17.03.2026 – 21:05

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl Parkplatz in der Vollmersbachstraße

    Idar-Oberstein (ots) - Am Dienstag, den 17.03.2026, zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr wurde ein geparkter grauer Hyundai auf dem Lidl-Parkplatz in der Vollmersbachstraße in 55743 Idar-Oberstein beschädigt. Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite im hinteren Bereich touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 20:11

    POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

    Konz (ots) - Am Dienstag, 17.03.2026 gegen 14:25 Uhr kam es in Konz in der Straße "An der Lichtsmühle" zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine Kinderhort-Gruppe, bestehend aus 9 Kindern und 2 Erzieherinnen, beabsichtigte, die Straße zu überqueren. Während der Überquerung fuhr aus Richtung Lindenstraße kommend ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße "An der Lichtsmühle" entlang. Ohne Rücksicht auf ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 18:33

    POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Konz (ots) - Am 16.03.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B51 im Bereich des Kreisverkehrs in Höhe der Möbel Martin Filiale Konz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren