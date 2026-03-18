Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht

Hinzerath, B 50 (ots)

Am 17.03.2026 gegen 22:00 Uhr ereignete sich auf der B 50 in Nähe des Kreisverkehrs Hinzerath eine Straßenverkehrsgefährdung mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Ein LKW und ein PKW, schwarzer Mercedes Benz mit belgischer Zulassung, befuhren in genannter Reihenfolge die B 50 neu aus Fahrtrichtung Longkamp in Fahrtrichtung KVP Hinzerath. Der spätere geschädigte PKW befuhr die B 50 in entgegengesetzter Richtung.

Der schwarze Mercedes überholte trotz unklarer Verkehrslage im Kurvenbereich bei durchgezogener Mittellinie den LKW. Aufgrund des Überholvorgangs musste der entgegenkommende Geschädigte nach rechts in den Rabatt ausweichen. Hierbei kollidierte dieser mit einem Leitpfosten, wodurch ein Sachschaden im Bereich der Stoßstange entstand. Zu Personenschäden ist es nicht gekommen. Der überholende Unfallverursacher (schwarze Mercedes mit belgischer Zulassung) entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, insbesondere der LKW-Fahrer, werden gebeten sich bei hiesige Dienststelle zu melden.

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