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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung

Konz (ots)

Am Dienstag, 17.03.2026 gegen 14:25 Uhr kam es in Konz in der Straße "An der Lichtsmühle" zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Eine Kinderhort-Gruppe, bestehend aus 9 Kindern und 2 Erzieherinnen, beabsichtigte, die Straße zu überqueren. Während der Überquerung fuhr aus Richtung Lindenstraße kommend ein PKW mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße "An der Lichtsmühle" entlang. Ohne Rücksicht auf die querende Kinderhortgruppe fuhr der Fahrer des PKW unbehelligt, ohne seine Geschwindigkeit zu reduzieren, weiter in Richtung Innenstadt. Nur durch die schnellen Reaktionen der Erzieherinnen konnte ein Zusammenstoß mit den Personen verhindert werden. Durch Zeugenaussagen konnte im Rahmen einer Fahndung das Fahrzeug an der Halteradresse festgestellt werden. Hier konnte die 41 Jährige männliche Person aus Konz, als verantwortlicher Fahrzeugführer festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Töllner, POK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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