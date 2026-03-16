Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenfeld (ots)

Am Vormittag des 16.03.2026 kam es in der Trierer Straße in Birkenfeld zwischen 11:15 Uhr und 11:50 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher bzw. dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 in Verbindung zu setzten.

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