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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Verkehrsschild

Birkenfeld Nahe (ots)

Am Montag, 16.03.2026 wird der Diebstahl eines Verkehrsschildes(VZ. 283)in der Achtstraße 28, 55765 Birkenfeld festgestellt. Die Tatzeit erstreckt sich über das Wochenende vom 13-15.03.2026. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld
Telefon: 06782-9910
Telefax: 06782-991-20
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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