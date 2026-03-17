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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Konz (ots)

Am 16.03.2026 gegen 15:30 Uhr kam es auf der B51 im Bereich des Kreisverkehrs in Höhe der Möbel Martin Filiale Konz zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Dabei wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und die Fahrbahn musste teilweise gesperrt werden. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen (06501 / 92680).

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Konz

Telefon: 06501/9268-0
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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