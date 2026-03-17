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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Weierbach

Idar-Oberstein (ots)

Am Montag, dem 16.03.2026, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr wurde ein geparkter Pkw gegenüber der Arztpraxis Nahetal in der Weierbacher Straße 11, 55743 Idar-Oberstein, beschädigt. Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer beim Ein- oder Ausparken den rechten vorderen Kotflügel des geparkten Kia Picanto und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
PK Werth
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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