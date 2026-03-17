Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl Parkplatz in der Vollmersbachstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am Dienstag, den 17.03.2026, zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr wurde ein geparkter grauer Hyundai auf dem Lidl-Parkplatz in der Vollmersbachstraße in 55743 Idar-Oberstein beschädigt. Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite im hinteren Bereich touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

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