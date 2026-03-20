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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen auf B41 in Rötsweiler - Fahrzeug überschlägt sich

Rötsweiler (ots)

Am Donnerstag gegen 22:20 Uhr ereignete sich auf der B41 in der Ortslage Rötsweiler ein Verkehrsunfall bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein PKW mit vier Insassen die B41 in Fahrrichtung Idar-Oberstein. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam wieder auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Alle Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden nach einer medizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Am Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für ca. eine Stunde vollgesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782-9910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Str.33
55765 Birkenfeld
Tel. 06782 9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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