Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Stolzenau - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt
Stolzenau (ots)
(KEM) Am frühen Sonntagmorgen, den 12.04.2026, hat die Polizei Stolzenau im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Liebenau überprüft, der mit einem Ford auf der Schinnaer Landstraße/L351 unterwegs war. Dabei stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand.
Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt.
Gegen den 29-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.
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