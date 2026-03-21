Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in leerstehendem Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am Morgen des 20.03.2026 wurden Feuerwehr und Polizei wegen eines Brandes in der Rodalber Straße in Pirmasens alarmiert. Dieser konnte in der Dachgeschosswohnung eines unbewohnten Mehrfamilienhauses lokalisiert und durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand, für umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Während der Löscharbeiten musste die Rodalber Straße vollgesperrt werden. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei Pirmasens. |pips

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