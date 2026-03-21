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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinteres Autokennzeichen gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, parkte im Zeitraum von 12:45 Uhr bis Mitternacht ein blauer VW Touran mit PS-Kennzeichen auf dem Mitfahrerparkplatz des Waldfriedhofes neben der B10. Der Besitzer musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass dessen hinteres Kennzeichen gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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