Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hinteres Autokennzeichen gestohlen

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 19.03.2026, parkte im Zeitraum von 12:45 Uhr bis Mitternacht ein blauer VW Touran mit PS-Kennzeichen auf dem Mitfahrerparkplatz des Waldfriedhofes neben der B10. Der Besitzer musste bei seiner Rückkehr feststellen, dass dessen hinteres Kennzeichen gestohlen wurde. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

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