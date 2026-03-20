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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht in der Glockenstraße

Pirmasens (ots)

Ein schwarzer Ford Fiesta mit Pirmasenser Kennzeichen wurde am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Die Unfallzeit wird zwischen 06:10 Uhr und 17:10 Uhr geschätzt. An dem Ford entstand Sachschaden an der Front in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernet sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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