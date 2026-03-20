Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unbekannter legt Nagelfallen in der Rembrandtstraße - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Ein Fahrzeughalter in der Rembrandtstraße sieht sich seit Monaten mit einer Serie von Sachbeschädigungen konfrontiert. Ein bislang unbekannter Täter platziert dort regelmäßig Nägel unter den Reifen seines Firmenwagens. Die Polizei Pirmasens bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nach Angaben des Betroffenen ist dies der fünfte Vorfall dieser Art innerhalb der letzten sechs Monate. Erst zwei Tage zuvor, am 17.03.2026, kam es zu einer identischen Sachbeschädigung. Der PKW war jeweils ordnungsgemäß im öffentlichen Verkehrsraum geparkt. Da die Nägel gezielt so platziert werden, dass sie sich beim Anfahren in den Reifen bohren, entstehen nicht nur Sachschäden, sondern auch erhebliche Sicherheitsrisiken für den Fahrer und andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizeiinspektion Pirmasens hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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