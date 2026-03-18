Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Senior übergibt Goldmünzen und Bargeld an Betrüger

Pirmasens (ots)

Ein Pirmasenser ist am Dienstagnachmittag (17.03.2026) Opfer eines sogenannten Schockanrufs geworden. Die Täter erbeuteten Goldmünzen und Bargeld in einem unteren fünfstelligen Bereich. Kurz nach 16 Uhr erhielt der Mann zunächst einen Anruf auf seinem Festnetzanschluss. Ein Unbekannter gab sich als Staatsanwalt aus und berichtete von einem angeblich tödlichen Verkehrsunfall, den die Tochter des Angerufenen verursacht habe. Zur Abwendung einer Haftstrafe sei die sofortige Zahlung einer Kaution erforderlich. Im weiteren Verlauf des Telefonats brachten die Täter den Geschädigten dazu, auch seine Mobilfunknummer preiszugeben. Durch gleichzeitige Anrufe auf beiden Telefonleitungen blockierten die Betrüger den Kontakt zur Außenwelt und setzten das Opfer weiter unter Druck. Kurz vor 18 Uhr erfolgte schließlich die Übergabe der geforderten "Kaution" vor dem Anwesen des 85-Jährigen. Unmittelbar danach flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Der Abholer mittleren Alters wird als schlank und circa 180 cm groß beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine graue Steppweste und dunkle Hosen. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 18 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hauptstraße oder Bahnhofstraße beobachtet haben, sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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