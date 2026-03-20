Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pfefferspray in Rodalber Einkaufsmarkt versprüht- Neun Personen leicht verletzt

Rodalben (Südwestpfalz) (ots)

Ein Vorfall in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße führte am Donnerstagnachmittag (19.03.2026) zu einem Polizeieinsatz und der vorübergehenden Schließung der Filiale. Nach derzeitigem Kenntnisstand versprühten zwei Kinder und ein Jugendlicher Reizgas in den Kundentoiletten. Um 15.50 Uhr meldeten Mitarbeiter des Marktes, dass es in der Herrentoilette nach Pfefferspray riecht. Die Intensität des Gases war so hoch, dass es sich bis in den Eingangsbereich sowie die angrenzende Bäckereiabteilung ausbreitete. Insgesamt stellten die alarmierten Beamten vor Ort neun Kunden fest, die unter leichtem Reizhusten und gereizten Schleimhäuten litten. Da die Betroffenen eine medizinische Behandlung ablehnten, war der Einsatz von Rettungswagen nicht erforderlich. Der Markt wurde um 16.15 Uhr aus Sicherheitsgründen geräumt. Sowohl Kunden als auch Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen. Erst nach einer intensiven Durchlüftung konnte der Betrieb kurz vor 19 Uhr wieder aufgenommen werden. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten die drei Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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