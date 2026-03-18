Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Taschendiebstahl in Zweibrücken aufgeklärt - Seniorin bestohlen und Konto geplündert

Zweibrücken (ots)

Nach einem Diebstahl einer Geldbörse am Dienstag (03.03.2026) in einem Bekleidungsmarkt in der Zweibrücker Fußgängerzone konnte die Kriminalpolizei nun eine Tatverdächtige identifizieren. Einer 79-jährigen Kundin wurde während des Einkaufs unbemerkt ihr Geldbeutel aus ihrer am Arm getragenen Handtasche entwendet. Die Geschädigte erinnerte sich später an eine unbekannte Person, die sie im Laden leicht angerempelt und am Arm gestreift hatte - offenbar der Moment des Zugriffs. Wenige Minuten danach hatten die Täter bereits zugeschlagen: Mit der ebenfalls entwendeten EC-Karte hoben sie an einem Geldautomaten in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie einen vierstelligen Betrag vom Konto des Opfers ab. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion führten nun zum Erfolg. Durch die Auswertung gesicherter Videoaufzeichnungen konnte eine Tatverdächtige identifiziert werden. Die Ermittler prüfen Zusammenhänge mit weiteren Taten in Rheinland-Pfalz und im Saarland. |krä

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