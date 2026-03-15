Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Der Unfallverursacher befuhr die Adlerstraße in Fahrtrichtung Blocksbergstraße und wollte nach links in den Berliner Ring abbiegen. Hierbei übersah er die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs und es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 13 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. |sch

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