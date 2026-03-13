PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall auf IB-Parkplatz - Hoher Sachschaden und Führerschein weg

Pirmasens (ots)

Am Montagabend (09.03.2026) steuerte ein junger Mann sein Auto auf eine Verkehrsinsel auf dem IB-Parkplatz in der South Carolina Avenue. Um kurz vor 22 Uhr meldeten Zeugen den Verkehrsunfall. Die Einsatzkräfte der Polizei stellten vor Ort einen im Frontbereich erheblich beschädigten PKW fest. Ersten Feststellungen zufolge fuhr der Verantwortliche zu schnell und mit durchdrehenden Reifen über die Verkehrsfläche und verlor die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Mercedes AMG. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. |krä

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

