POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Rodalben (ots) - Am Freitag, den 13.03.2026 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Unfallverursacher befuhr die Neuhofstraße von der Eichenstraße kommend in Fahrtrichtung Neuhof. In Höhe des Netto-Parkplatzes wehte plötzlich ein gelber Sack von rechts auf die Straße. Hierbei musste er diesem ausweichen und übersah, dass sich das vor ihm fahrende Fahrzeug aufgrund des ordnungsgemäß ...

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