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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 14.03.2026 gegen 10:50 Uhr wurde eine 31-jährige Fahrzeugführerin in der Bitscher Straße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte sie nicht vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. |sch

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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