POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss
Pirmasens (ots)
Am Samstag, 14.03.2026 gegen 10:50 Uhr wurde eine 31-jährige Fahrzeugführerin in der Bitscher Straße in Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen Führerschein konnte sie nicht vorzeigen. Im weiteren Verlauf der Verkehrskontrolle konnte drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. |sch
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