Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahndungserfolg nach Geldbörsendiebstahl

Pirmasens (ots)

Die Kriminalpolizei Pirmasens konnte einen Taschendiebstahl aufklären, der sich bereits Anfang Februar in der Waisenhausstraße ereignete. Am Vormittag des 06.02.2026 wurde eine ältere Frau während ihres Einkaufs in einem Discounter Opfer eines Taschendiebstahls. Die Seniorin trug ihren schwarzen Ledergeldbeutel in einer Umhängetasche. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Börse, in der sich neben rund 500 Euro Bargeld auch diverse Ausweisdokumente sowie mehrere Bank- und Kreditkarten befanden. Glück im Unglück: Da die Geschädigte ihre Karten umgehend sperren ließ, kam es zu keinen unberechtigten Abbuchungen. Nach Ermittlungen der Kripo konnte nun ein entscheidender Erfolg vermeldet werden. Durch die Sichtung und Auswertung der gesicherten Videoaufzeichnungen aus dem Markt konnte eine Tatverdächtige identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |krä

