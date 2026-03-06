PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Rodalber Straße: Rollerfahrer schwer verletzt - Absperrungen von einigen Verkehrsteilnehmern ignoriert

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Rodalber Straße: Rollerfahrer schwer verletzt - Absperrungen von einigen Verkehrsteilnehmern ignoriert
  • Bild-Infos
  • Download

Pirmasens (ots)

Am Donnerstagmittag (05.03.2026), kam es in Höhe der Einmündung zur Hanitzhalde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem der Zweiradfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Kurz vor 13 Uhr Uhr hielt eine 37-jährige Fahrerin eines Transporters zunächst am linken Fahrbahnrand der Rodalber Straße an. Beim anschließenden Anfahren beabsichtigte sie, die Fahrbahn zu überqueren, um in eine gegenüberliegende Einfahrt einzubiegen. Hierbei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden Kradfahrer. Durch die Kollision stürzte der 79-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern eingeliefert. Sein Leichtkraftrad schleuderte nach dem Zusammenstoß noch gegen einen geparkten Pkw. Die 37-Jährige Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15000 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter mit der Spurensicherung beauftragt. Die Polizei sperrte zur Versorgung des Verletzten, der Unfallaufnahme und der Arbeit des Sachverständigen bis kurz vor 17 Uhr die Straße mit quer gestellten Streifenwagen und Pylonen ab. Trotz dieser deutlich erkennbaren Absperrungen missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die polizeilichen Maßnahmen und fuhren -um die Hindernisse herum - bis in den unmittelbaren Bereich der Unfallstelle. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Absperrmaßnahmen der Sicherheit aller Beteiligter dienen. Sie sind zwingend zu beachten. Die Verantwortlichen müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Wer eine Absperrung umfährt gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Einsatzkräfte und die Unfallbeteiligten. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 10:15

    POL-PDPS: Unbekannter durchsucht Wohnhaus während Gartenarbeit - Zeugen gesucht

    Bottenbach (Südwestpfalz) (ots) - Am Donnerstag (05.03.2026), kam es in der Steinhauser Straße zu einem Vorfall, bei dem sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Wohnanwesen verschaffte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hielt sich die Geschädigte zwischen 10.30 Uhr und 13 Uhr zur Gartenarbeit vor ihrem Haus auf. Diesen Zeitraum nutzte wohl der ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:10

    POL-PDPS: Rezeptfälscher aufgeflogen - Polizei nimmt zwei Personen fest

    Thaleischweiler / Landkreis Südwestpfalz (ots) - Am Donnerstag (26.02.2026) versuchten Betrüger in mehreren Apotheken im Landkreis durch Vorlage von gefälschten Rezepten, verschreibungspflichtige Medikamente zu erlangen. Eine aufmerksame Apothekerin durchschaute die Täter und informierte die Polizei. Am darauffolgenden Tag (27.02.2026) kurz nach 15 Uhr konnten ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 12:00

    POL-PDPS: Brand im Parkhaus - Polizei ermittelt tatverdächtige Kinder

    Pirmasens (ots) - Den Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag (15.02.2026) im Parkhaus in der Schäferstraße (wir berichteten: https://s.rlp.de/fwHv7Mb) lösten vermutlich zwei Kinder aus. Nach derzeitigem Kenntnisstand gehen die Ermittler davon aus, dass das Feuer durch die Minderjährigen gelegt wurde. Ein abgestelltes Auto brannte völlig aus. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren