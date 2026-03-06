Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in der Rodalber Straße: Rollerfahrer schwer verletzt - Absperrungen von einigen Verkehrsteilnehmern ignoriert

Am Donnerstagmittag (05.03.2026), kam es in Höhe der Einmündung zur Hanitzhalde zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei dem der Zweiradfahrer schwerste Verletzungen erlitt. Kurz vor 13 Uhr Uhr hielt eine 37-jährige Fahrerin eines Transporters zunächst am linken Fahrbahnrand der Rodalber Straße an. Beim anschließenden Anfahren beabsichtigte sie, die Fahrbahn zu überqueren, um in eine gegenüberliegende Einfahrt einzubiegen. Hierbei übersah sie den in gleicher Richtung fahrenden Kradfahrer. Durch die Kollision stürzte der 79-Jährige zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde er in das Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern eingeliefert. Sein Leichtkraftrad schleuderte nach dem Zusammenstoß noch gegen einen geparkten Pkw. Die 37-Jährige Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 15000 Euro. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter mit der Spurensicherung beauftragt. Die Polizei sperrte zur Versorgung des Verletzten, der Unfallaufnahme und der Arbeit des Sachverständigen bis kurz vor 17 Uhr die Straße mit quer gestellten Streifenwagen und Pylonen ab. Trotz dieser deutlich erkennbaren Absperrungen missachteten zahlreiche Verkehrsteilnehmer die polizeilichen Maßnahmen und fuhren -um die Hindernisse herum - bis in den unmittelbaren Bereich der Unfallstelle. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Absperrmaßnahmen der Sicherheit aller Beteiligter dienen. Sie sind zwingend zu beachten. Die Verantwortlichen müssen mit einem Verwarngeld rechnen. Wer eine Absperrung umfährt gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch Einsatzkräfte und die Unfallbeteiligten. Personen, die Beobachtungen zum Unfallhergang gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

